Plötzlicher Todesfall Kriminalpolizei untersucht Tod von Ferdinand Piëch

Die Kriminalpolizei habe Personen befragt, die bei dem plötzlichen Tod Piëchs in einem Rosenheimer Restaurant zugegen waren. Zudem sei eine Obduktion des Leichnams durchgeführt worden. Die involvierten Rettungsärzte und die Ärzte im Klinikum Rosenheim hätten angegeben, dass die Todesursache Piëchs unklar sei. In solchen Fällen leite die Staatsanwaltschaft routinemäßig ein Todesermittlungsverfahren ein. Bislang gebe es „keine Hinweise auf eine unnatürliche Todesursache“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Leichnam kann nach Angaben der Staatsanwaltschaft kurzfristig freigegeben werden. Mit einem Abschluss des Todesermittlungsverfahrens sei jedoch erst in einigen Monaten zu rechnen.