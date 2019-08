Überraschend verstorben Ferdinand Piëch, der große Patriarch der Autoindustrie

Der Taktiker



Sein Meisterstück als Taktiker lieferte Piëch, als der VW-Aufsichtsratschef den Spieß nach der gescheiterten Übernahme von VW durch Porsche umdrehte und der Wolfsburger Konzern sich schließlich Porsche als zehnte Marke einverleibte. Angetrieben von der Idee eines Megakonzerns weitete Piëch seine Macht in dem Unternehmen, das sein Großvater Ferdinand Porsche gegründet hatte, systematisch aus. Seit dem Einstieg der Porsche-Holding als Großaktionär war der Porsche-Miteigentümer Piëch indirekt auch erheblich an VW beteiligt. Sein Erbe hat er schon vor längerer Zeit über zwei Stiftungen geregelt, die seine Witwe Ursula führen soll. Zu seinem 80. Geburtstag vor zwei Jahren würdigte Volkswagen die Verdienste des Managers mit den Worten: „Ferdinand Piëch hat das Automobil, unsere Industrie und den Volkswagen-Konzern in den vergangenen fünf Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Sein Lebenswerk ist gekennzeichnet von mutigem Unternehmertum und technologischer Innovationskraft.“



Der Meister des Zweiwortsatzes, wie Piëch wegen seiner sybillinischen Äußerungen in der Öffentlichkeit genannt wurde, hatte trotz seines hohen Alters enormen Einfluss in dem Konzern. Kaum eine wichtige Entscheidung fiel ohne grünes Licht aus Piëchs Büro am Familiensitz in Salzburg. Der Vater von dreizehn Kindern und mehr als doppelt so vielen Enkeln wurde in Wolfsburg regelrecht gefürchtet. Privat wurde er jedoch als warmherziger Familienmensch beschrieben. Er verstarb am Sonntagabend im Alter von 82 Jahren, wie seine Witwe bestätigte. Ihr Mann sei „plötzlich und unerwartet verstorben“, hieß es in der Mitteilung Ursula Piëchs. Die Beisetzung finde im engsten Familienkreis statt.