Produktion in Eitorf läuft wieder an ZF: Erst der Corona-Schnelltest, dann die Arbeit

Bis heute weiß man allerdings nicht, wie sich die Mitarbeiter infiziert haben. Offenbar trugen alle Mitarbeiter Masken. Der Schichtwechsel war zeitlich so organisiert, dass sich die Menschen beim Wechsel nicht begegneten. Abstand wurde gewahrt, Plexiglas im Werk verbaut. Die Kantine ist zu, es wird regelmäßig gelüftet und desinfiziert. Das Gesundheitsamt habe in dem Werk keine Hygienemängel festgestellt, hieß es.



Mittwoch hieß es, dass 91 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Nach Informationen der WirtschaftsWoche hatten sie sich nach und nach infiziert, die ersten positiven Tests gab es demnach vor rund vier Wochen. Offenbar haben sich auch nicht einfach Mitarbeiter einer Schicht infiziert, sondern es sind Beschäftigte in vielen Abteilungen betroffen – bis hin zur Standortleitung. Deswegen wurden alle Mitarbeiter laut ZF vom Gesundheitsamt angewiesen, sich in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Wer mehrfach negativ getestet wurde, darf nun zur Arbeit gehen – mehr aber auch nicht.



