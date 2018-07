Ralf Brandstätter VW-Chef Diess holt sich COO als Unterstützung

Diess hatte im April eine Neuordnung des Konzerns angekündigt. Dazu hat er die zwölf Marken in sechs Geschäftsfelder gegliedert, wobei die Pkw-Marken in den Segmenten Massenmarkt, Premium und Luxus gebündelt wurden. Diess selbst leitet neben seinem Amt als Konzernchef die Volumengruppe mit den Marken VW, Skoda und Seat sowie der VW-Transportersparte und der Mobilitätsmarke Moia. Während er sich auf die Strategie konzentrieren will, soll Brandstädter ihm den Rücken im operativen Tagesgeschäft bei VW freihalten.