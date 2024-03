Rheinmetall-Tochter „Das Ende des Verbrenners wird sich in Europa länger hinziehen“

WirtschaftsWoche: Herr Hauck, Sie wollen den Kleinkolbenbereich von Rheinmetall kaufen. Der Deal soll bis Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Kolben braucht die Industrie für Verbrennungsmotoren von Pkw und Lkw. Glauben Sie an ein langes Leben des Verbrennungsmotors – oder spielen Sie hier das Beerdigungsinstitut für Rheinmetall?

Ulrich Hauck: Definitiv ersteres. Wir wollen der Last-man-Standing sein – wir werden so lange Kolben produzieren, wie noch irgendwo auf der Welt Verbrennungsmotoren gebaut werden. Wie schnell das Geschäft dann abschmilzt, werden wir sehen. Aktuell bitten uns die Kunden jedenfalls, eher mehr Kolben zu produzieren als weniger. Ich glaube daher, dass sich das Ende des Verbrenners auch in Europa eher länger hinziehen wird als geplant. In vielen Ländern in Süd- und Osteuropa wird sich zum Beispiel das Problem mit der fehlenden Ladeinfrastruktur nicht so schnell lösen.