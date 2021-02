Spin-off von Vitesco Technologies Continental behält Schulden auf der eigenen Bilanz

Damit Vitesco die hohen Investitionen in die E-Mobilität sowie die weiteren Kosten der Restrukturierung des Verbrennergeschäfts stemmen kann, soll das neue Unternehmen Insidern zufolge in der Eigenständigkeit auch auf eine Kreditlinie bei Banken zurückgreifen können.



Continental verbessert nach der Abspaltung seine Gewinnmarge um etwa einen Prozentpunkt. Der Konzern soll künftig in margenstärkeres Geschäft als das von Vitesco investieren.



Mehr zum Thema: Seit 2019 will Zulieferer Continental seine Antriebssparte an die Börse bringen. Nun soll es so weit sein.