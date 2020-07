Studie von Autoexperte Dudenhöffer SUV werden kompakter: Das steckt dahinter

Allerdings wirkt sich der hohe Marktanteil der SUV auf die Durchschnittsbreiten aus. Hatten sie 1990 noch einen Anteil von etwa zwei Prozent, kommen sie in diesem Jahr wohl auf über 34 Prozent. Durch die SUV-Welle wird also automatisch auch das Durchschnittsauto breiter. Dazu kommen in Deutschland auch immer mehr SUV im Klein- und Kompaktformat in den Handel. Die ganz großen SUV wirken sich so nicht ganz so stark auf die Durchschnittsbreiten aus.