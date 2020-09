Synthetische Kraftstoffe Porsche steigt in E-Fuels-Entwicklung ein

Steiner und Porsche sind nicht die einzigen in der Branche, die für ein stärkeres Augenmerk auf E-Fuels werben. Auch Bosch-Chef Volkmar Denner etwa spricht sich regelmäßig dafür aus, die Verkehrswende technologieoffen anzugehen, sich nicht allein auf Elektromobilität festzulegen - und eben E-Fuels stärker in den Blick zu nehmen.



Für die CO2-Flottenwerte der Hersteller, bei deren Überschreitung Strafzahlungen fällig werden, brächte die Nutzung von E-Fuels aktuell allerdings nichts. „Für uns wäre es hier und heute tatsächlich in der Fahrzeugflotte nicht anrechenbar“, sagte Steiner. „Es gibt aber Länder wie die Schweiz, die in diese Richtung agieren.“