VDA-Chef gibt sein Amt auf Gesucht: Auto-Lobbyist fürs Dieselgate-Tesla-Greta-Zeitalter

Weiter müsste in der Anzeige stehen: „Sie geben dem VDA wieder eine Stimme in der Öffentlichkeit, die gehört und ernst genommen wird. Sie verblüffen in öffentlichen Auftritten durch Kompetenz, Schlagfertigkeit, Mut und Charisma. Sie scheuen nicht das Gespräch mit Umweltbewegungen und gewinnen sie als Berater für den Weg der Autoindustrie in eine CO2-freie Zukunft. Die Automesse IAA, die zu den wichtigsten Geldquellen unseres Verbandes zählt, aber inzwischen ein vorgestriges PS-Spektakel ist, verwandeln Sie in ein modernes, gesellschaftlich akzeptiertes Mobilitätsevent. Und vor allem: Sie beweisen, dass die global agierende Autoindustrie, die auch gut für sich selbst sprechen kann, überhaupt noch so etwas wie eine deutsche Interessevertretung braucht.“ Diese Nummer war dann doch zu groß für Mattes. Erkannt haben das die Chefs bei VW, BMW und Daimler schon länger und bald hätten sie wohl auch gehandelt. Gut, dass ihnen Mattes zuvorkam und seinen Abschied ankündigte.