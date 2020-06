Volkswagen Das ist keine Demontage von Diess

Diese Interpretation der Ereignisse in Wolfsburg ist ein verständlicher Reflex, denn es wäre nicht das erste Mal, dass VW-Konzernchefs über den Betriebsrat stolperten. Bekanntermaßen ist der bei Volkswagen ziemlich mächtig. Erst in der vorvergangenen Woche hatten die VW-Betriebsräte ihre Muskeln spielen lassen und in einem offenen Brief der VW-Spitze um Diess kolossales Missmanagement vorgeworfen. Viele Mitarbeiter schämten sich inzwischen für ihr Unternehmen, schrieben die Belegschaftsvertreter sämtlicher deutscher VW-Standorte – aber nicht etwa wegen des Dieselskandals und des anschließenden skandalösen Umgangs mit geschädigten Autokäufern und Anlegern, sondern wegen des Managements von Konzernchef Diess.