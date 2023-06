Volkswagen So will VW bis 2026 zehn Milliarden Euro mehr Gewinn machen

14. Juni 2023

Die Marke VW soll bis 2026 6,5 Prozent Rendite aufweisen. Bild: IMAGO/Sylvio Dittrich Bild:

Der Volkswagen-Konzern strebt beim in Aussicht gestellten Sparprogramm seiner renditeschwachen Kernmarke VW Pkw eine Ergebnisverbesserung von mehreren Milliarden Euro an. Was die Wolfsburger vorhaben.