Von Lastenrad bis Gravelbike Das sind die Fahrradtrends 2020

Alternative Materialien beim Rahmenbau scheinen ebenfalls stärker in den Fokus zu rücken. Bambusrad-Spezialist MyBoo hat sein Angebot an Fahrrädern und E-Bikes mit Bambusrahmen zum Modelljahr 2020 kräftig ausgebaut. Neu sind ein Tiefeinsteigerrahmen, ein Fitness-Bike und ein starkes Touren-Pedelec. Ein neuer Mitbewerber aus Österreich mit Namen My Esel setzt hingegen auf Holzrahmen-Konstruktionen, die sich neuerdings zu Preisen ab rund 3500 Euro mit E-Antrieb kombinieren lassen.



Auch bei der Konnektivitätstechnik gibt es Neuerungen. Sminno hat eine Freisprecheinrichtung namens CESAcruiseS entwickelt, die bei vielen Funktionen wie Navigation oder Musikwunsch auch Sprachbefehle entgegennimmt. Die neue spanische E-Bike-Marke Exxite integriert im Modell X One sogar einen Android-Computer im Rahmenoberrohr, der neben Sprach- auch Gestenbefehle erkennt. So lässt sich der Blinker per Gesichtsgeste aktivieren. Außerdem gibt es eine Gesichtserkennung für den Nutzer. Persönliche Einstellung lassen sich zudem per Fingerabdruck-Scan aktivieren. Das Fahrradschloss „I Lock it“ wird neuerdings in einer Variante mit GPS-Tracker angeboten. Riese & Müller bietet für eine Reihe von Pedelec-Modellen seit Oktober die Konnektivitätstechnik RX Connect an. Mit diesem Feature sind die E-Bikes des hessischen Herstellers stets online. Neben internetbasierten Diensten erlaubt das Serviceangebot auch einen mehrstufig erweiterbaren Versicherungsschutz mit Wiederbeschaffungsgarantie.