Weltpremiere EQA „Daimlers EQA ist der Beginn einer neuen Ära“

Kritik üben die Autoexperten nur wenig, schließlich hat Daimler sämtliche Details bisher geheim gehalten. Einzig kritisch findet Bratzel den Preis des Fahrzeugs. Zwar sei er mit 48.000 Euro Basispreis immer noch etwa 20.000 Euro günstiger als der EQC. Um sich in der breiten Masse durchzusetzen, „ist das noch immer ein stolzer Preis“. Aber „Daimler will Luxus anbieten und dazu gehören nun mal hohe Preise“, so Bratzel. Luxuriös sei vor allem das Infotainment-Angebot. Daimler habe das Multimediasystem „Mercedes Benz User Experience“ stetig fortentwickelt und mit künstlicher Intelligenz gespickt. Die Sprachbedienung „Hey Mercedes“ erkennt den Fahrer, schlägt ihm Ziele vor, warnt ihn vor Hindernissen. Das Navigationssystem plant die schnellste Route und berechnet Ladestopps, Topografie und Wetter mit ein. „Der EQA steht dem Verbrenner in nichts nach“, erklärt Bratzel. Auch optisch macht der EQA viel her. „Junge Leute würden ‚geil‘ sagen“, sagt Dudenhöffer, und rechnet vor allem mit Begeisterung bei jungen Menschen, die sich für Technik interessieren. Das würde zu den Influencern, die sich bei der digitalen Weltpremiere im EQA in Szene setzen, passen.