Zukunftssicherung 2030 Warum Daimler trotz Beschäftigungssicherung Zehntausende Stellen abbauen kann

„Wind-und-Wetter-Klauseln“, die in Krisenzeiten neue Verhandlungen oder gar ein Abweichen von Vereinbarungen zur Beschäftigungssicherung erlauben, sind üblich. Betriebsräte können ihren Leuten in guten Zeiten damit zwar zeigen, dass sie etwas für sie erreicht haben. In schlechten Zeiten sind sie jedoch oft nur ein Argument in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Dann können sie Kündigungen vielleicht verzögern – aber nicht verhindern.



