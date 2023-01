Das E-Auto ist in Deutschland dank üppiger Subventionen in Richtung Massenmarkt gerollt. Die Neuzulassungen rein batterieelektrisch angetriebener Pkws sind 2022 um knapp ein Drittel gestiegen, der Gesamtmarkt lediglich um gut ein Prozent. Fast 18 Prozent aller Neuzulassungen entfallen inzwischen auf Autos mit reinem Elektroantrieb.



