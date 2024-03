Autoindustrie: Audi erwartet für laufendes Jahr weniger Umsatz und Gewinn

Trotz der geringeren Elektro-Nachfrage stellte Audi-Chef Gernot Döllner jedoch keine Strategieänderung in Aussicht. Audi bleibe dabei, 2026 das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor auf den Markt zu bringen, sagte er. „Wie wir das im Detail machen, da sind wir flexibel“, sagte er mit Blick auf die Überprüfung des Ausstiegsziels in der Europäischen Union 2026. „Aber die Grunddaten stehen, weil wir an die Transition zum Elektroauto glauben.“ Er wünsche sich von der Politik ein klares Ziel, wo es hingehe. Zuletzt hatte Mercedes-Chef Ola Källenius seine Hochlaufziele für Elektroautos zurückgenommen.