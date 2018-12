Aufstockung der Anteile Irritationen um Katars mögliche Aufstockung des Deutsche-Bank-Anteils

Das Emirat Katar hat zurückgewiesen, dass es seinen Anteil an der Deutschen Bank erhöhen will. Ein entsprechender Bericht des „Handelsblatts“ basiere nicht auf Fakten, sondern auf unbegründeten Annahmen und Schlussfolgerungen, teilte eine Sprecherin des „Qatar Financial Centre“ am Montag in Doha mit. Katar ist bereits seit rund vier Jahren an der Deutschen Bank beteiligt.