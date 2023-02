Banken: Abkehr von der Doppelspitze: Co-Chef Riese führt DZ Bank ab 2024 allein - Fröhlich in Rente

Cornelius Riese wird ab Juli 2024 alleiniger Vorstandschef der DZ Bank. Uwe Fröhlich, der das Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken seit 2019 gemeinsam mit Riese führt, werde dann in den Ruhestand gehen, teilte die DZ Bank am Donnerstag in Frankfurt mit. Der 48-jährige Riese arbeitet seit 2007 für die Gruppe, seit zehn Jahren gehört er dem Vorstand an.