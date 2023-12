Banken: Credit Agricole stoppt Finanzierung neuer fossiler Brennstoff-Projekte

Die französische Großbank Credit Agricole zieht einen Schlussstrich unter die Finanzierung von Projekten zur Gewinnung fossiler Brennstoffe. Die zweitgrößte börsennotierte Bank in Frankreich mit Kunden wie dem Ölriesen Total Energies kündigte am Donnerstag an, keine neuen Projekte für fossile Brennstoffe mehr zu finanzieren. Ziel sei es, bis 2030 die finanzierten CO2-Emissionen im Öl- und Gassektor um 75 Prozent zu senken statt wie bisher geplant um 30 Prozent.