Banken: Ergebnis der Commerzbank wird erneut durch polnische Tochter belastet

Die polnische Tochter mBank wird für die Commerzbank zu einer immer größeren Belastung. Im dritten Quartal müsse die mBank für ihr Portfolio an Krediten in Schweizer Franken eine zusätzliche Vorsorge von rund 490 Millionen Euro bilden, teilte die Commerzbank am Dienstag in einer Adhoc-Veröffentlichung nach Börsenschluss mit.