Banken: EU genehmigt Credit-Suisse-Übernahme durch UBS

Die EU-Kommission erklärte am Donnerstag, dass der Deal in Europa keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken gebe. „Das fusionierte Unternehmen wird weiterhin einem erheblichen Wettbewerbsdruck durch eine Vielzahl von Konkurrenten in all diesen Märkten ausgesetzt sein, darunter mehrere große globale Banken sowie spezialisierte Anbieter und starke lokale Akteure“, hieß es in einer Erklärung.