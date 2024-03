Banken: Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum nimmt nur leicht zu

Die Kreditvergabe der Banken im Euroraum an Unternehmen zieht im Februar geringfügig an. Im Februar reichten Geldhäuser 0,4 Prozent mehr Darlehen an Firmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Januar hatte die Kreditsvergabe an Unternehmen nur um 0,2 Prozent zugelegt.