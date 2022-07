Banken: Standard Chartered steigert Gewinn dank Asien-Geschäft

„Während die Risiken einer Rezession im Westen steigen, sehen wir die Frühphase einer wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie in vielen Märkten, in denen wir aktiv sind“, sagte Bank-Chef Bill Winters am Freitag. Standard Chartered verdient den Großteil ihrer Erlöse in asiatischen Märkten, wo Winters eine noch bessere zweite Jahreshälfte prognostiziert.