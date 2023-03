Börsenkonzern: Schweizer Notenbank nimmt Vorfall bei SIX unter die Lupe

Der Repo-Markt sei aufgrund eines technischen Problems am 28. Juni unterbrochen worden, erklärte ein SIX-Sprecher am Dienstag. „Das Problem wurde rasch erkannt und die SNB und die Teilnehmer entsprechend zeitnah darüber informiert.“ Danach seien Maßnahmen zur Korrektur des Prozesses umgesetzt worden. Am selben Tag habe der Repo-Markt den ordentlichen Betrieb wieder aufgenommen.