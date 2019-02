Chinesischer Mischkonzern HNA reduziert Anteil an Deutscher Bank weiter

Der chinesische Mischkonzern HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank weiter verringert. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Freitag hervorgeht, hält HNA nun noch 6,3 Prozent an dem Geldhaus. Zuletzt besaßen die Chinesen 7,64 Prozent. Weder HNA noch die Deutsche Bank wollten sich dazu äußern.