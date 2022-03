Deutsche Bank: Acht Milliarden für die Aktionäre – unter Vorbehalt

Was die Bank an einer Stelle spart, will sie – zumindest teilweise – an andere wieder ausgeben. Aus eigener Kraft soll sie höhere Investitionen in Technologie und ausgewähltes Personal finanzieren. Und von höheren Erträgen und niedrigeren Ausgaben sollen dann endlich auch mal die Aktionäre profitieren – über eine jährlich um 50 Prozent steigende Dividende. Acht Milliarden Euro will die Bank so bis 2025 an ihre Anteilseigner ausschütten.



Die Ziele, die Sewing damit vorgibt, sind ehrgeizig – und zeigen das wieder gewonnene Selbstbewusstsein einer schon abgeschriebenen Institution. Realistisch sind sie dann, wenn wirklich alles glatt läuft – und genau das ist derzeit völlig offen.