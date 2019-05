Deutsche Bank Der Aktionärs-Druck auf Achleitner wächst

Achleitner steht seit 2012 an der Spitze des Aufsichtsrats. Seit seinem Amtsantritt ist der Aktienkurs um gut 70 Prozent gefallen – ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Am Dienstag rutschte die Aktie auf ein neues Rekordtief von 6,58 Euro ab. Auch die mehrfachen Chefwechsel und Strategieänderungen lasten Kritiker dem 62-jährigen an. „Es ist Zeit, dass Achleitner die Verantwortung übernimmt“, sagte einer der Insider.