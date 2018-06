Deutsche-Bank-Tochter: DWS überträgt Fondsadministration an BNP Paribas

Die Deutsche-Bank-Tochter DWS will durch die Auslagerung von Dienstleistungen an die französische Großbank BNP Paribas die Kosten drücken. BNP Paribas Securities Services wird zum Dienstleister für die Fondsadministration für aktiv verwaltete Fonds der DWS in Deutschland und Luxemburg, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auch Depot- und Verwahrungsdienstleistungen für Publikumsfonds der DWS sollen künftig von BNP übernommen werden. Das Mandat betrifft Vermögenswerte im Volumen von 240 Milliarden Euro, gut ein Drittel des gesamten verwalteten Vermögens der DWS.