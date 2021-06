Förderbank Citi-Banker Wintels soll wohl neuer KfW-Chef werden

Noch-KfW-Chef Bräunig hat den Großteil seiner Karriere bei der Förderbank verbracht und steht dort seit Januar 2018 an der Spitze. Die KfW gehört zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Ländern. Sie spielt bei der Verteilung der Corona-Hilfen an Unternehmen eine wichtige Rolle. Im Gespräch als Nachfolgerin Bräunigs war Insidern zufolge auch KfW-Vorständin Ingrid Hengster.



Mehr zum Thema: Mit der Deutschen Handelsbank verfolgt ein Zweig der Unternehmerfamilie Reimann große Pläne. Dabei wäre das Institut fast in Not geraten – und nun ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft gegen ehemalige Verantwortliche.