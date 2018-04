Großaktionär HNA reduziert Deutsche-Bank-Anteil weiter

Der hoch verschuldete chinesische Großaktionär HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank abermals gesenkt. Diese beläuft sich nun auf 7,9 Prozent, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Erst im Februar hatte HNA seinen Anteil an dem Geldhaus auf etwa 8,8 Prozent von zuvor rund zehn Prozent reduziert. Der chinesische Mischkonzern hält den Anteil über den Finanzinvestor C Quadrat.