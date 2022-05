Hochrechnung DZ Bank: Private Geldvermögen steigen 2022 voraussichtlich weniger schnell

Auch die in der Pandemie in die Höhe geschnellte Sparquote werde sich wieder normalisieren – wenn auch nicht in dem Maße, wie Anfang des Jahres zu erwarten gewesen sei, prognostiziert Stappel. „Ohne den Ukrainekrieg hätte das Auslaufen der Corona-Beschränkungen ab diesem Frühjahr voraussichtlich zu einer Belebung des Konsums geführt, und die Sparquote wäre deutlich unter ihren langjährigen Durchschnitt gefallen. So dürfte sich die Sparquote 2022 und 2023 mit rund zehn Prozent nahe des Durchschnittsniveaus einpendeln.“