Hoffen auf Vollkasko der Regierung Wie es gerade um Amerikas Banken steht

Was die Mittelgroßen da fordern, wäre die Ausweitung des Schutzes, den die Bundesregierung den Kunden der SVB und der ebenfalls verstaatlichten Signature Bank in der vergangenen Woche gewährt hatten. Eigentlich sind Sparguthaben in den USA nur bis zu einer Höhe von 250.000 Dollar versichert. Doch US-Präsident Joe Biden garantierte am vergangenen Montag kurz vor dem Börsenstart, dass die Kunden der beiden Kriseninstitute trotz des Zusammenbruchs vollständigen Zugriff auf ihre Konten haben würden. Der Schritt beruhigte die Lage vorübergehend. Zu einem weiteren Bank-Run, wie ihn die SVB erlebt hatte, kam es nicht. Denn Bidens Worte wurden so verstanden, dass die Administration im Zweifel auch die Einlagen in anderen Banken garantieren würde. Der MBCA will aus dieser Annahme nun eine Garantie machen.