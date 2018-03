Eineinhalb Tage nachdem die britische „Times“ berichtet hatte, dass der Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Suche nach einem Nachfolger von John Cryan eingeleitet habe, ist der Deutsche-Bank-Chef in die Offensive gegangen. Wenn man es denn so nennen will. Denn sonderlich offensiv sind seine Aussagen nicht. So versichert Cryan, sich weiterhin mit all seiner Kraft für die Bank einzusetzen und gemeinsam mit den Mitarbeitern den Weg gehen zu wollen, den sie vor rund drei Jahren angetreten sind. Zudem müsse sich die Bank weiter darauf konzentrieren, die mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie umzusetzen. „Hier gibt es keinen Dissens“, schreibt Cryan.