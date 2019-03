Kurssprung nach Veröffentlichung des Untersuchungsberichts Wirecard sieht sich entlastet

Wirecard war in den vergangenen Wochen an der Börse heftig unter Beschuss geraten, nachdem in der britischen „Financial Times“ mehrere Berichte erschienen, in denen einem Wirecard-Mitarbeiter Kontomanipulationen und Dokumentfälschungen vorgeworfen wurden. Der Wirecard-Vorstand hatte mehrfach wütend widersprochen und von „Diffamierung“ gesprochen.