Landesbanken Sparkassen träumen von der Groß-Fusion

Schon lange schielen die Sparkassen neidisch auf ihre Kollegen bei den Genossenschaftsbanken. Die haben mit der DZ Bank etwas, was die Sparkassen auch bräuchten, zu dem sie sich aber bisher nie durchringen konnten: ein zentrales Institut, in dem sie alle Kräfte bündeln. Nun aber nehmen die Sparkassen einen neuen Anlauf für ein eigenes Zentralinstitut. Sie werkeln an einem Zusammenschluss von den Landesbanken Nord/LB, Helaba und LBBW mit der Fondstochter Deka und dem Immobilienfinanzierer Berlin Hyp. Darüber berichtete zunächst das „Handelsblatt“.