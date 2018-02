HSBC-Geschäfte laufen gut

Die nach Marktkapitalisierung größte Bank Europas musste wegen der US-Steuerreform 1,3 Milliarden Dollar abschreiben. Nicht alle von Reuters befragte Analysten hatten diese Belastungen in ihren Schätzungen verbucht. Wegen der auf 21 Prozent von 35 Prozent gesunkenen Körperschaftssteuer in den USA kann HSBC in der Vergangenheit erlittene Verluste nicht mehr so stark wie bisher geltend machen, um die Steuerlast zu drücken. Wegen Abschreibungen auf Verlustvorträge hatten bereits zahlreiche andere Großbanken Milliardenbelastungen verbucht, etwa die meisten großen US-Institute, die Deutsche Bank oder die Credit Suisse.