Libor-Skandal: Ex-Händler verklagt Deutsche Bank auf 150 Millionen Dollar

Connolly und sein Kollege Gavin Black waren im Jahr 2018 in New York für schuldig befunden worden, die Libor-Meldungen der Deutschen Bank in betrügerischer Absicht manipuliert zu haben. Ein Berufungsgericht sprach sie jedoch im Januar frei, da es keine ausreichenden Beweise dafür sah, dass die beiden Männer die Bank zu den falschen Meldungen verleitet hatten.