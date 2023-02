Österreich: RBI wegen Russland im Visier der US-Behörden

Die RBI teilte Reuters weiter mit, sie kooperiere in vollem Umfang und sie verfüge über Prozesse, die sicherstellen, dass sie die Sanktionen einhalte. „Die RBI kooperiert in vollem Umfang mit der OFAC in Bezug auf deren Anfrage und ist zuversichtlich, dass die der OFAC zur Verfügung gestellten Informationen deren Anfrage erfüllen werden“, so die Bank.