Quartalszahlen: Zahlungen an Aufsichtsbehörden drücken Gewinn bei Barclays

Barclays will dennoch den angekündigten Rückkauf von Aktien in Gesamtwert von 500 Millionen Pfund starten. Auch die britische Bank profitierte von regen Handelsaktivitäten in einem volatilen Markt und steigerte die Erträge im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.