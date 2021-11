Schuldneratlas 2021 So viele Deutsche haben ihre Finanzen nicht im Griff

Als einzige Altersgruppe zeigten der Untersuchung zufolge die 60- bis 69-Jährigen einen Anstieg der Überschuldungsfälle und -quote. Derzeit seien 769.000 Überschuldungsfälle in diesem Alterssegment zu verzeichnen – ein Zuwachs von 44.000 Fällen oder sechs Prozent. Regional gab es dagegen durchgehend positive Entwicklungen. „Alle 401 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland verzeichnen einen Rückgang der Überschuldungsquote“, sagt Michael Goy-Yun, Geschäftsführer von Creditreform Boniversum und microm. Insgesamt sind in den westlichen Bundesländern rund 5,17 Millionen, in Ostdeutschland rund 0,99 Millionen Personen überschuldet.