Standard & Poor's stuft Deutsche Bank herab

Die Bank erklärte in einer kurzen Stellungnahme, sie begrüße, dass S&P anerkenne, „dass das Management einschneidende Maßnahmen ergreift, um die Kosten zu senken sowie das Geschäft zu fokussieren und damit die aktuell geringe Profitabilität der Bank zu verbessern. Wir weisen darauf hin, dass das Rating für nicht-bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel von BBB- bestätigt wurde.“ Die Deutsche-Bank-Aktie hatte am Donnerstag so niedrig geschlossen wie nie zuvor, erholte sich am Freitag im vorbörslichen Geschäft und zog bei Lang & Schwarz um drei Prozent an.