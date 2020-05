Umbau im Vorstand Wirecard beschränkt Macht von CEO Braun

Der seit Jahresanfang amtierende Wirecard-Aufsichtsratschef Thomas Eichelman hatte am Freitag Konsequenzen aus den jüngsten Kursstürzen und einer missglückten Kommunikation rund um die Sonderprüfung durch KPMG gezogen und die Macht des langjährigen Firmenchefs Braun beschnitten. Die Kapitalmarktkommunikation liegt künftig in der Verantwortung von Finanzchef Alexander von Knoop, Braun soll sich nur noch um strategische Themen kümmern. Zudem berief der Konzern James Freis zum Vorstand für Rechtsfragen und die Einhaltung von Verhaltensregeln (Compliance). Dieser Schritt sei längst überfällig gewesen, sagte Nieding. „Wer in der Börsen-Bundesliga mitspielen will, der muss sich auch an die Spielregeln halten. Das erfordert auch eine leistungsfähige Compliance.“