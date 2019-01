US-Bank Jahresgewinn von Goldman Sachs klettert um 168 Prozent

Dank guter Geschäfte an den Aktienmärkten und niedrigerer Steuern hat die US-Investmentbank Goldman Sachs 2018 deutlich mehr verdient. Unter dem Strich betrug der Überschuss knapp 10 Milliarden US-Dollar (8,8 Milliarden Euro) und damit 168 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie Goldman Sachs am Mittwoch in New York mitteilte. Die Erträge wuchsen um zwölf Prozent auf knapp 37 Milliarden Dollar.