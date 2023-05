Wettbewerbsregeln Deutsche Bank und weitere Geldhäuser geraten ins Visier britischer Kartellwächter

Britische Behörden verdächtigen die Deutsche Bank und andere Geldhäuser der Missachtung von Wettbewerbsregeln bei Geschäften mit Staatsanleihen. Händler der Institute hätten in Chats wohl sensible Informationen wie beispielsweise Anlagestrategien ausgetauscht, teilte die Wettbewerbsaufsicht CMA am Mittwoch mit.