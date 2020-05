Zahlungsdienstleister Wirecard-Partner Al Alam macht dicht – Aktie bricht ein

Wirecard sieht sich seit Jahren immer wieder Vorwürfen der falschen Bilanzierung vor allem bei Auslandstöchtern gegenüber, die der Konzern zurückweist. In diesem Zusammenhang tauchte auch Al Alam wiederholt in Medienberichten auf. Die Schließung von Al Alam wurde durch einen Tweet des Wirecard-kritischen Blog mcamathematik am Freitag publik, der auf eine entsprechende Mitteilung in der Zeitung „Gulf News“ vom Montag verwies. Mehrere Stunden nach Veröffentlichung des Tweets bestätigte Wirecard den Sachverhalt.



