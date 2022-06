Adler Group „Das ist ähnlich wie bei einem Schneeballsystem“

Sie spielen vermutlich auf Cevdet Caner an. Er war Gründer der Gesellschaft Level One, die wegen ihrer hohen Schulden pleite ging. Später spielte Caner dann bei Adler eine wichtige Rolle, was in der Branche ein offenes Geheimnis war, obwohl er nie ein offizielles Amt inne hatte.

Davon haben wir auch gehört. Bei der Kreditanalyse achten wir nicht nur auf die Zahlen, sondern auch darauf, welche Personen involviert sind und wie sich das auf die Finanz- und Geschäftspolitik auswirkt. Wir haben bei Adler dann ähnliche Muster wahrgenommen wie schon bei Level One. Es wurden Immobilien gekauft, deren Werte hoch angesetzt waren. Darauf wurden dann neue Schulden aufgenommen und damit neue Portfolien gekauft. Das ist ähnlich wie bei einem Schneeballsystem.