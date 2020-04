Apartment-Vermittler Airbnb sichert sich milliardenschwere Investition

Der Apartment-Vermittler Airbnb hat sich in der Coronakrise frisches Geld besorgt. Es handele sich um eine strategische Investition der Beteiligungsgesellschaften Silver Lake und Sixth Street Partners im Wert von 1,0 Milliarden Dollar (0,9 Milliarden Euro), teilte Airbnb am Montag (Ortszeit) in San Francisco mit. Die Finanzspritze erfolge über Aktien und Schuldtitel.