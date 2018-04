Art Directors Club in Hamburg: BVG-Sneaker ist Deutschlands beste Werbekampagne

Beim diesjährigen Wettbewerb des Art Directors Club (ADC) Deutschland in Hamburg bekam der BVG-Sneaker, von dem 500 Stück hergestellt wurden, die höchste Auszeichnung, einen Grand Prix in der Kategorie Werbung. Der Clou an dem Schuh: In der Zunge des limitierten Sammlerstücks ist ein BVG-Jahresticket eingestickt. Kreativer Erfinder des BVG-Turnschuhs ist die Agentur Jung von Matt.