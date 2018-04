Bade- und Freizeitanlage Tropical Island in Brandenburg soll verkauft werden

Milliardär Krishnan will sich offenbar von der Bade- und Freizeitanlage trennen. Erst kürzlich kündigte Tropical Island Investitionen in Millionenhöhe an.