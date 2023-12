Bahn-Aufsichtsrat im Interview „Wenn alles nicht reicht, müssen wir darüber reden, die Bahnsanierung zeitlich zu strecken“

Was denkt darüber Ihr FDP-Koalitionspartner?

Wir sind uns in der Koalition einig darüber, dass wir bei der Straße und bei der Schiene eine marode Infrastruktur und eine massive Verschuldung von der Vorgängerregierung übernommen haben. Und es gibt auch einen Konsens darüber, dass wir die Verschuldung auflösen wollen. Ich verstehe den Verkehrsminister so, dass er die Sanierung der Brücken und der Schiene priorisieren will. Die Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt hat er ja zugesichert. Ich glaube, er würde das auch über die Sanierung von anderen Verkehrsinfrastrukturen sagen.